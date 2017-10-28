CNN: США выдвинули первые обвинения в рамках расследования вмешательства России в выборы американского президента

2017-10-28 10:05 | www.apa.az | 5

Как передает АПА со ссылкой на телеканал CNN, обвинения были одобрены большим жюри присяжных в Вашингтоне, однако по решению федерального судьи доступ к материалам дела ограничен. В связи с этим характер обвинений неизвестен, неясно и количество фигурантов дела. По данным телеканала, уже в следующий понедельник, 30 октября, по делу пройдут первые задержания.



Представитель Мюллера отказался от комментариев CNN.



Отметим, что Роберт Мюллер был назначен руководить расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы в мае 2017 года. Расследование курирует замгенпрокурора Род Розенштейн. Р.Розенштейн назначил спецпрокурора вскоре после того, как президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Мюллер продолжил расследование, которое Коми вел с июля 2016 года. Расследование Мюллера сфокусировано на помощниках Трампа, их встречах с россиянами, финансировании кампании Трампа. Прокуратура Манхэттена совместно со спецпрокурором начала новое расследование против бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта, его заподозрили в отмывании денег.