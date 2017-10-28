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Глава Пентагона: «Любое применение ядерного оружия Северной Кореей будет сопряжено с массированным военным ответом»

2017-10-28 10:16 | www.apa.az | 5

Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил руководство Северной Кореи, что ее стремительно развивающаяся ядерная программа не укрепит безопасность страны, а наоборот подорвет ее.

Как передает АПА со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. «Не стройте иллюзий — любое нападение на США, или на наших союзников, будет отбито. И любое применение ядерного оружия будет сопряжено с массированным военным ответом, который будет одновременно эффективным и подавляющим. США никогда не смирятся с ядерной Северной Кореей».

Отметим, что ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что разработка ядерного оружия Северной Кореей находится на уровне, который вскоре позволит Пхеньяну нанести удар по США. 

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