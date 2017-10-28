Трамп пообещал обнародовать все документы по делу об убийстве Кеннеди

2017-10-28 09:05 | www.oxu.az | 4

Глава США Дональд Трамп пообещал обнародовать все документы по делу об убийстве бывшего американского президента Джона Кеннеди, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"После серьезного обсуждения с генералом Келли (глава аппарата Белого дома Джон Келли — ред.), ЦРУ и другими ведомствами я опубликую ВСЕ документы по Джону Кеннеди за исключением имен и адресов упомянутых людей, еще живых", - написал Трамп в своем Twitter.

Президент отметил, что делает это "по причине большей открытости, прозрачности", а также чтобы положить конец любым теориям заговора.

В четверг в Соединенных Штатах обнародовали около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди в 1963 году, база данных из 2891 документа доступна на сайте национальных архивов. Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов.

Джона Фицджеральда Кеннеди убили в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, и действовал он в одиночку. Через два дня после убийства Освальда самого застрелили в полицейском участке в Далласе в тот момент, когда его собирались отправить в федеральную тюрьму.