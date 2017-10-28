Турция осудила провозглашение независимости Каталонии

2017-10-28 09:11 | www.oxu.az | 4

Анкара осуждает провозглашение независимости парламентом Каталонии и уважает территориальную целостность Испании.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой в автономии будет фактически введено прямое правление Мадрида.

"Мы внимательно следим за событиями в испанской автономии Каталонии. Шаг, который был сделан парламентом Каталонии, не является верным решением. С уважением относимся к территориальной целостности Испании, конституции страны и воле испанского народа. Принятое в одностороннем порядке решение парламента не соответствует конституции Испании, ее законам и не отражает волю населения региона", - отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Турция надеется, что власти Каталонии не будут настаивать на своем антиконституционном решении, которое может вызвать рост напряженности, и проблема будет решена в рамках демократии и верховенства права, подчеркивается в заявлении.

"Мы не сомневаемся в том, что наш друг и союзник Испания выдержит это испытание. Турция поддерживает усилия испанских властей в этом направлении", - добавили в МИД Турции.