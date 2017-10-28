Конфликт на Корейском полуострове унесет в первые дни сотни тысяч жизней

2017-10-28 09:19 | www.trend.az | 4

Сотни тысяч людей могут погибнуть только в первые дни, если на Корейском полуострове вспыхнет вооруженный конфликт, даже при условии, что ядерное оружие не будет применено.

К такому выводу, как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, пришла в своем докладе Исследовательская служба Конгресса США, передает ТАСС.

Согласно ее данным, даже если КНДР "прибегнет к использованию обычных видов вооружения, число погибших в первые дни боев будет варьироваться от 30 тыс. до 300 тыс. человек". В своих оценках аналитики исходят из высокой концентрации на границе северокорейской артиллерии, которая в совокупности способна выпускать до 10 тыс. снарядов в минуту.

Служба также прогнозирует быструю эскалацию конфликта, в который могут быть втянуты Китай, Япония и Россия.

В случае, если боевые действия затянутся, не исключается, что в них будут вовлечены и США.

"Затянувшийся конфликт, в ходе которого КНДР применит свое ядерное, биологическое или химическое оружие, может привести к колоссальным жертвам и затронуть территорию Японии и США.

Подобное развитие событий может также повлечь масштабную мобилизацию Вооруженных сил США на Корейском полуострове и большое число потерь среди военных", - приводит агентство выдержки из доклада.

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР.

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