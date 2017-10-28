Россия ожидает от США взвешенных действий по ядерной сделке с Ираном

2017-10-28 09:22 | www.trend.az | 5

Россия ожидает от Соединенных Штатов взвешенных действий в том, что касается соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом заявил в пятницу на встрече с журналистами посол РФ в США Анатолий Антонов, участвовавший в работе Молодежного форума в Нью-Йорке, передает ТАСС.

"Мы исходим из того, что Совместный всеобъемлющий план действий - это компромисс, - отметил он. - Наверное, каждой стране хотелось бы его изменить, но это тот компромисс, к которому страны пришли в результате долгих переговоров". "Мы ожидаем от США взвешенных действий в отношении данной ситуации, - подчеркнул дипломат. - Мы не хотим никакого обострения и никакого срыва в отношении реализации этой сделки".

14 июля 2015 года Тегеран и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Исламской Республики. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН и Евросоюза, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, и Вашингтон отменил рестрикции.

13 октября нынешнего года президент Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Тегерану. Так, Вашингтон будет противодействовать "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерен призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (элитные части иранских ВС). Кроме того, американский лидер отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений.

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