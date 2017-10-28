Сильные ливни в Никарагуа: число жертв растет

2017-10-28 09:24 | www.oxu.az | 4

Число погибших в результате ливней, обрушившихся на Никарагуа, увеличилось до семи человек, сообщила в пятницу вице-президент центральноамериканской страны Росарио Мурильо, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о пяти погибших и двух пропавших без вести. Число пропавших также увеличилось на одного человека, отмечает портал Prensa.

Причиной трагедий стал тропический шторм "Сельма" в Тихом океане у берегов Никарагуа, принесший с собой проливные дожди. Сейчас шторм движется в сторону Сальвадора. Однако прогнозы синоптиков неутешительны — они обещают продолжение ливней в Никарагуа и в субботу.