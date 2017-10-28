Генсек ООН назвал события вокруг Каталонии внутренним делом Испании

2017-10-28 09:27 | www.trend.az | 4

Каталонский кризис, по мнению генсека ООН Антониу Гутерриша, является внутренним делом Испании, заявил в пятницу представитель этой организации Фархан Хак, передает агентство Интерфакс.

"Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает все стороны к поиску решения проблемы, не выходя за рамки испанской конституции", - заявил он журналистам.

Хак подчеркнул, что "все дискуссии, касающиеся передачи полномочий (Каталонии - ИФ) остаются внутренним делом испанского государства".

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