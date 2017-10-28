США разместят в Южной Корее стратегические вооружения

2017-10-28 09:30 | www.trend.az | 4

США будут размещать в Республике Корея свои стратегические вооружения на ротационной основе. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном в субботу по итогам переговоров в Сеуле американского министра обороны Джеймса Мэттиса и его южнокорейского коллеги Сон Ён Му, передает ТАСС.

Стороны "подтвердили планы по активизации размещения стратегических вооружений США на Корейском полуострове и в его окрестностях на ротационной основе", приводит выдержки из документа агентство Yonhap. Мэттис и Сон Ён Му также "подтвердили необходимость дальнейшего проведения совместных военных учений и прочих тренировок с тем, чтобы повысить готовность к объединенному ответу на северокорейские провокации", отмечается в коммюнике.

На состоявшейся по итогам переговоров пресс-конференции Мэттис заявил, что США не поддерживают идею развертывания в Южной Корее американского тактического ядерного оружия для сдерживания КНДР. По его словам, этот шаг оказал бы негативное воздействие на глобальные усилия по нераспространению ядерных вооружений.

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В частности, 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного боезаряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций.

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