Atalarımızın emanetine dört elle sarılıyoruz

2017-10-28 11:14 | www.trend.az | 0

AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen verilen destansı mücadele ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugünkü güçlü ve tecrübeli konumuna kolay gelmediğini belirterek, “AK Parti olarak, gece gündüz demeden çalışıp, atalarımızın emanetine dört elle sarılıyoruz” dedi.

Ünüvar sözlerine, “geçmişten bugüne ülkemizin önüne birçok engel konulmak istense de her engeli milletimiz el birliği ile aşmasını bilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizin engellenmesi ise en yakın örneğidir” şeklinde devam etti.

Ünüvar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Türkiye’nin, bulunduğu coğrafya ve jeostratejik konumu itibarı ile yıllardır pek çok badire ile karşı karşıya kaldığını, ancak bu badirelerden hiçbirinin, Türk halkının vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına olan tutkusu sayesinde ülkemizi dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi konumuna gelmekten alıkoyamadığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bundan sonraki süreçte de her alanda güçlü adımlar atmaya devam edeceğini vurgulayan Ünüvar, mesajında şunları kaydetti:

“Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk halkının destansı mücadelesiyle kurulan Cumhuriyetimizin 94. yaşını kutlamanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ülkemizin bugünkü güçlü ve tecrübeli konumuna kolay gelmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bugün bu cennet vatan üzerinde huzur içinde yaşıyorsak, bunu kahraman ceddimize, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bizler AK Parti olarak, ecdadımızdan devraldığımız bu güzel vatanı, demokrasi ve Cumhuriyetimizden aldığımız güçle her alanda daha ileriye götürmek için yoğun çaba harcıyoruz. Türk’ün gücünü ve başarısını tüm dünyaya göstermek, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için gece gündüz demeden çalışıp, atalarımızın emanetine dört elle sarılıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. ”