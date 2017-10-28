В Тегеране начала работу Международная выставка-фестиваль прессы и информационных агентств

2017-10-28 11:24 | www.apa.az | 4

В столице Ирана - Тегеране начала работу XXIII Международная выставка-фестиваль прессы и информационных агентств.

Как передает тегеранское бюро АПА, на церемонии открытия приняли участие первый вице-президент Ирана Исхаг Джахангири, министр культуры Ирана Аббас Салехи и другие ответственные лица. От Азербайджана в качестве особого гостя участвует президент APA Holding Вюсаля Махиргызы. Предусматривается ее выступление на мероприятии.

Международная выставка-фестиваль прессы и информационных агентств, которая продлится до 3 ноября, собрала более 600 представителей СМИ.