В Мексике шесть человек погибли в результате поджога дома престарелых

2017-10-28 09:33 | www.oxu.az | 4

Не менее шести человек погибли в пятницу и еще двое пострадали при пожаре в доме престарелых в мексиканском штате Нижняя Калифорния.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по словам основателя этого учреждения в городе Тихуана Хесуса Мондрагона Мартинеса, причиной пожара стал поджог, осуществленный одним из жильцов дома престарелых.

Как отмечает портал Financiero, якобы этот мужчина давно говорил о намерении совершить самоубийство, и именно он поджог свой матрац утром в пятницу.

Всего в доме находилось порядка 100 человек, однако большая часть их них смогла выбраться наружу, так как пожар локализовался в одной части здания.

На месте работают следователи прокуратуры и комиссии штата по правам человека, уточняющие причины и обстоятельства трагедии.