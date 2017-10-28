ВВП Узбекистана вырос на 5,3%

2017-10-28 09:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в январе–сентябре 2017 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 170,074 триллиона сумов, сообщает в субботу Государственный комитет по статистике страны.

В январе–сентябре 2016 года рост составил 7,8%.

Объем промышленного производства за девять месяцев увеличился на 5,6% (рост на 7,2%), строительных работ – на 5,3% (рост на 15%), розничного товарооборота – на 4,3% (рост на 14,2%), услуг – на 6,9% (рост на 12,4%). Производство продукции сельского хозяйства выросло на 3,5% (рост на 6,4%).

Объем инвестиций в основной капитал за отчетный период увеличился на 1% – до 39,536 триллиона сумов.

Правительство Узбекистана ожидает роста ВВП страны в 2017 году на уровне 7,8%.

Узбекистан ожидает, что рост производства промышленной продукции в 2017 года составит 6,9%, сельскохозяйственной продукции – 6,2% и объема капиталовложений – 9,6%.

ВВП Узбекистана за 2016 год составил 67,22 миллиарда долларов. По этому показателю республика заняла 71 место в списке из 195 стран мира, который опубликовал Всемирный банк.

Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения в Узбекистане по итогам 2016 года составил 2,22 тысячи долларов.

Официальный курс на 28 октября составляет 8 069.60 UZS/USD.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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