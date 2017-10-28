Новые санкции США: борьба с российской "оборонкой" во имя прав человека

2017-10-28 09:37 | www.trend.az | 4

Госдепартамент США в пятницу опубликовал список российских организаций и компаний, сотрудничество с которыми может быть чревато введением американских санкций.

Как и сообщало накануне издание New York Times, в список вошли спецслужбы РФ (ФСБ, СВР, ГРУ) и 33 предприятия, концерна и организации оборонно-промышленного комплекса, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МиГ", "Сухой", "Туполев". Все они уже находятся под санкциями США, но теперь угроза их введения нависла над контрагентами российских предприятий, передает РИА Новости.

В госдепартаменте уточнили, что под санкции могут попасть сделки по продаже третьим странам российского "высокотехнологичного оружия", но заверили, что эти меры не являются "средством конкуренции" с Россией на рынке вооружений. Однако в Москве уже прямо связали новый шаг США с боязнью поставок таких российских систем, как С-400, традиционным союзникам Вашингтона.

Публикация списка последовала в рамках принятого в США летом закона "О противодействии противникам Америки через санкции", который нацелен против России, Ирана и КНДР. Ограничительные меры могут быть введены в конце января 2018 года.

Новые ограничительные меры станут продолжением санкционной политики США против России, жертвой которой ранее был выбран топливно-энергетический комплекс страны. Тогда санкции были введены на фоне активизации усилий США по выходу на энергетический рынок Европы, где Россия сейчас занимает лидирующие позиции.

Мотивы и цели

На специальном брифинге в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США, который просил журналистов не называть его имя, напомнил о причинах принятия закона, который предусматривает новые санкции против РФ. По его словам, это делается по трем причинам: из-за "злонамеренной деятельности" России на востоке Украины, "кибератак" на США и нарушения прав человека в самой России.

Однако прямого отношения сами санкции ни к одной из этих областей иметь не будут.

"Этот раздел закона затрагивает существенные транзакции с лицами в оборонном и разведывательном секторе правительства РФ, что может включать и продажи высокотехнологичного оружия по всему миру", — заявил представитель ведомства.

При этом он отметил, что США будут выборочно применять санкции против третьих стран и компаний, сотрудничающих с российскими компаниями из санкционного списка, изучая "неизбежность последствий при принятии решений в каждом конкретном случае". Так же выборочно будет оцениваться "существенность" транзакций.

Список же российских компаний, за связи с которыми предусмотрены санкции, может быть расширен при необходимости, подчеркнул дипломат. Тем самым администрация США, как и всегда, оставляет за собой право и возможность применять карательные меры по своему усмотрению в зависимости от собственных интересов на конкретный момент.

Журналисты поинтересовались, не являются ли санкции попыткой США "заменить" российское оружие и оборудование на американское у партнеров по НАТО, которые еще используют подобное вооружение.

"Мы не рассматриваем это санкционное законодательство как какой-то инструмент конкуренции. Это не намерение конгресса и, конечно, не намерение администрации при его выполнении", — заявил чиновник госдепа.

Общий объем российского экспорта вооружений в 2016 году составил около 15 миллиардов долларов. По этому показателю Россия занимает второе место в мире после США.

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