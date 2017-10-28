Пентагон предупредил КНДР о последствиях применения ядерного оружия

2017-10-28 09:45 | www.oxu.az | 5

«США никогда не смирятся с развитием ядерного оружия Северной Кореи и готова в случае его применения дать «эффективный и мощный ответ».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, с таким заявлением выступил министр обороны США Джеймс Мэттис.

По его словам, ядерная программа не укрепит безопасность страны, а напротив, подорвет ее.

«Не стройте иллюзий — любое нападение на США или на наших союзников будет отбито. Любое применение ядерного оружия вызовет военный ответ», - подчеркнул глава Пентагона.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что разработка ядерного оружия Пхеньяном находится на уровне, который вскоре позволит ему нанести удар по США. Помпео заявил, что ЦРУ постоянно работает над тем, чтобы найти способы предотвратить развитие ядерных технологий. Он также добавил, что возможности КНДР в области разработки ракет большой дальности существенно выросли.