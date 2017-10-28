Cпецпрокурор США по «российскому делу» выдвинул первые обвинения

2017-10-28 09:54 | www.oxu.az | 5

Спецпрокурор по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США и якобы связях предвыборной кампании Дональда Трампа с Москвой Роберт Мюллер сделал первые обвинения против одного или нескольких неназванных фигурантов, детали могут обнародовать в начале следующей недели.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал CNN.

Телеканал сообщает, что обвинения уже выдвинули, но детали еще не известны. Министерство юстиции США может опубликовать их уже в начале следующей недели.

«Мы не знаем, против кого, а также обвинения какого рода», - заявил ведущий телеканала, отметив, что о подробностях сообщат в понедельник или в предстоящие выходные. Также неизвестно, против какого числа лиц были выдвинуты обвинения.

Комментаторы телеканала подчеркнули, что обвинения могут иметь отношение к финансовым преступлениям, раскрытым в ходе расследования Мюллера, но не касаться непосредственно «сговора» штаба Трампа с Россией.

Среди фигурантов расследования находятся зять и сын президента США, а также Пол Манафорт, руководивший предвыборной кампанией Трампа.

Расследование якобы «вмешательства Москвы в американские выборы», а также вменяемые Трампу «связи с Россией» расследуются в ФБР и в Конгрессе.

Спецпрокурором по «российскому делу» назначили бывшего руководителя ФБР Роберта Мюллера. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». При этом «связи Трампа с Москвой» опровергаются и в самом Белом Доме.