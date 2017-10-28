В ЦИК рассказали, когда состоится инаугурация нового президента Кыргызстана

2017-10-28 09:41 | www.trend.az | 5

Инаугурация избранного президента Сооронбая Жээнбекова может состояться в течение 30 дней после опубликования официальных результатов выборов. Об этом агентству «Кабар» сообщил зампредседателя Центризбиркома Кыргызстана Абдыжапар Бекматов.

По его словам, завтра, 29 октября, последний день, когда кандидат Токтайым Уметалиева может обжаловать решение низшей инстанции в Верховном суде по признанию недействительными результатов голосования на отдельных участках. В первой инстанции Уметалиева процесс проиграла.

«Если она не подаст жалобу, то результаты могут быть опубликованы уже 31 октября или 1 ноября», - сказал Бекматов.

После этой даты в течение 30 дней должна состояться инаугурация нового президента. Стоит отметить, что по сообщению ЦИК, полномочия действующего главы государства истекают с момента вступления в должность нового.

Напомним, что президент Алмазбек Атамбаев вступил в свою должность 1 декабря 2011 года.

Выборы нового главы государства состоялись 15 октября 2017 года. По предварительным результатам, выиграл экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Согласно закону Кыргызской Республики президент Кыргызстана избирается на один срок, который длится 6 лет.

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