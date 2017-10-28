Барак Обама выступит в качестве присяжного в суде

2017-10-28 09:46 | www.trend.az | 5

Суд округа Кук (Чикаго, штат Иллинойс) вызвал 44-го президента США Барака Обаму в качестве присяжного заседателя. Как передает ТАСС со ссылкой на газету Chicago Tribune, бывший американский лидер согласился участвовать в судебном процессе в ноябре.

Издание отмечает, что у политика есть недвижимость в Чикаго, следовательно, он имеет право быть присяжным в Иллинойсе. "Он [Обама] дал предельно ясно понять, что, присутствуя на процессе, он исполнит свой долг гражданина и жителя [города]", - приводит издание слова судьи, который подчеркнул, что будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности экс-президента. Информации, в каком именно судебном процессе примет участие Обама, не приводится.

В разные годы в этом округе присяжными были известная телеведущая Опра Уинфри и киноактер Мистер Ти, а также несколько губернаторов и мэров.

Обама был избран президентом США в 2008 году, став первым афроамериканцем на этом посту, в 2012 году был переизбран на второй срок и руководил страной вплоть до инаугурации Дональда Трампа 20 января этого года.

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