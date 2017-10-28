В отношении известного рэпера Эльшада Хосе возбуждено уголовное дело

2017-10-28 11:45 | www.apa.az | 5

Как сообщил замначальника пресс-службы МВД Орхан Мансурзаде в ответ на запрос АПА, 27 октября жительница Баку Оксана Расулова обратилась в отделение полиции №5 Управления полиции Бинагадинского района с заявлением о том, что ее бывший супруг, ранее судимый Эльшад Алиев (Эльшад Хосе) избил ее и угрожал ножом.

По факту следственный отдел Управления полиции Бинагадинского района возбудил уголовное дело по статье 221.1 УК (хулиганство), Э.Хосе был задержан. В ходе медэкспертизы было подтверждено, что О.Расулова получила легкие травмы. Следствие продолжается.