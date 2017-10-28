Galaxy Note 8 – обладатель лучшего экрана на рынке смартфонов, по версии Display Mate

2017-10-28 10:00 | www.oxu.az | 5

После официального представления Galaxy Note 8 23 августа в Нью Йорке, стало понятно, что новый смартфон будет покорять сердца снова и снова.

В новинке установлена двойная основная камера с 12-мегапиксельными модулями. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп. Поддерживается множество режимов фотосъемки: панорама, замедленная съемка, живой фокус.

В Galaxy Note8 продолжается удачный дизайн Galaxy S8, лицевая и тыльная панель смартфона сделаны из стекла, которое закругляется по краям и плавно переходит в алюминиевую рамку корпуса.

Но традиционно для серии Note дисплей имеет приоритет над дизайном, ведь он также используется для работы со стилусом S Pen.

«Безграничный» дисплей занимает 82,98% лицевой панели, рамки по бокам минимальные, а сверху и снизу всего — 7 мм. При этом случайных нажатий во время работы со смартфоном нет, и он удобно помещается в руке.

Изогнутый с двух сторон Super AMOLED-экран вполне заслуживает того, чтобы о нем рассказать поподробнее.

Так, исследовательская фирма DisplayMate, оценивающая качество ЖК-панелей, наградила Galaxy Note 8 титулом лучшего экрана на рынке смартфонов.

Эксперты не только назвали дисплей аппарата Samsung выдающимся, но и впервые в истории присвоили ему A+, высший рейтинг, которого когда-либо удостаивался смартфон.

Экраны производства корейской фирмы удостаиваются высших оценок на протяжении уже нескольких лет. Весной, например, изогнутая OLED-панель флагмана Galaxy S8 была признана лучшей среди современных смартфонов. Дело в том, что дисплей Galaxy Note8 обладает особой функцией благодаря которой есть возможность существенно повысить яркость экрана — на 22% больше, чем в предыдущих моделях.

А когда включена функция Automatic Brightness (установка автоматической яркости), уровень максимальной яркости дисплея может быть еще выше. В Galaxy Note 8 больше нативной цветовой гаммы и более точное отображение цветов и широкими углами обзора. Также в Display Mate подметили улучшения, сделанные Samsung в чипе обработки изображений, энергосберегающий режим и общий прирост производительности устройства.

Отметим, что Galaxy Note 8 с диагональю 6.3" – это воплощение инноваций в дизайне. Это самый большой экран в истории устройств Galaxy Note. Просмотр фильмов на экране с разрешением 2960х1440 точек и плотностью пикселей 522 на дюйм принесет еще больше удовольствия.

При горизонтальном режиме просмотра рабочая площадь экрана Galaxy Note 8 становится на 14% шире, что делает просмотр увлекательнее и создает эффект погружения в картинку.

«Безграничный» дисплей, имеющий соотношение сторон 18.5:9 - отличная площадка для мультизадачности. Здесь можно включить мультиоконный режим для запуска двух приложений одновременно. А с помощью функции App Pairing есть возможность использовать приложения, которые используются вместе, всего одним нажатием. Пользователю также доступна функция Always On Display, когда на блокированном экране высвечивается необходимая вам информация, например, часы.

Просматриваете ленту новостей в соцсети или записываете кулинарный рецепт? С Samsung Note 8 это теперь стало еще удобнее, ведь новый смартфон с «безграничным» дисплеем дает вам свободу действий и огромное пространство для работы и развлечений.

Дополнительную информацию о Samsung Galaxy Note 8 можно получить в сети магазинов: Baku Electonics, İrşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az и Soliton.