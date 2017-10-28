НАТО назвала каталонский вопрос внутренним делом Испании

2017-10-28 10:12 | www.oxu.az | 5

«НАТО напоминает, что Каталония, несмотря на проведенный 1 октября референдум о независимости и ее вчерашнее провозглашение, остается частью Испании».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт, об этом заявил представитель НАТО

«Испания — наш преданный союзник, который вносит важный вклад в общую безопасность. Вопрос Каталонии является внутренним, он должен быть решен в рамках конституционного порядка Испании», - подчеркнул представитель Североатлантического альянса.

Мадрид решил обжаловать декларацию о независимости Каталонии в Конституционном суде страны. Испанские власти также впервые с 1978 года задействовали в отношении мятежного региона ст. 155 конституции.