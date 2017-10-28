Сегодня в Душанбе покажут первый фильм таджиков, снятый в американском Голливуде

2017-10-28 09:53 | www.trend.az | 5

Премьера фильма Добавить «Unfallen» («Непобежденный»), снятого в Голливуде по сценарию Джайхуна Насими, состоится в душанбинском кинотеатре «Кайхон» сегодня, 28 октября, в 17.15, передает НИАТ «Ховар».

Как сообщалось ранее, мировая премьера картины состоялась 30 июня с.г. в Лос-Анджелесе, после чего фильм был продемонстрирован в кинотеатрах США. Автор сценария фильма Джайхун (Джеймс) Насими — наш соотечественник , который также сыграл главную роль в картине.

Фильм рассказывает об истории двух братьев-близнецов — Рустама и Сухроба, которых разлучили еще детьми во время гражданской войны в Таджикистане. Но позже они встречаются на новой войне, где один является американским солдатом, а другой членом группировки «Талибан».

Исполнительным продюсером является Сироджиддин Мирзоев, который помог с финансированием. Сам фильм сняли американские режиссеры Джош Ходжинс и Данте. В фильме играют такие знаменитые актеры Голливуда как Майкл Мэдсен («Бешенные псы», «Убить Билла-1 и 2» , «Омерзительная восьмёрка» Квентина Тарантино, «Телма и Луис» Ридли Скотта, «Город грехов» и т.д) и Джеймс Хонг («Ромео должен умереть», «Бегущие по лезвию», «Золотой мальчик» и т. д). В массовках «Unfallen» также снимались граждане Таджикистана, живущие в Америке.

Кстати

Вот что рассказал о себе Джайхун Насими недавно в интервью «АП»:

«Я вырос и учился в Душанбе. Отец — экономист, ещё в Советское время работал в сфере общественного питания. Мать много лет работала медсестрой.

Я всегда хотел путешествовать, узнать мир и выучить языки. Я знаю на отлично 5 иностранных языков: испанский, турецкий, немецкий, английский и русский.

В 2007 году я впервые выехал за рубеж — в Швейцарию на один год. Там же хорошо выучил немецкий.

Я всегда хотел быть актёром, во мне всегда жила душа артиста. В 2008 году, будучи уже в Таджикистане, я принял решение поехать в Голливуд и стать актёром, и в 2009 году я поехал в Лос-Анджелес, в Голливуд с мечтой покорить его.

И первые шаги уже предприняты.

Идея UNFALLEN («Непобеждённый») дана мне отцом, я лишь ее развил и написал сценарий по голливудскому стандарту.

Писать сценарий было достаточно сложно, так как в этой работе много важных нюансов. Сценарий является важнейшим элементом создания любого фильма.

Отец рассказал мне о судьбах братьев, отцов и детей, которые расстались во время гражданской войны в Таджикистане, как трагедия войны затронула жизни людей.

Тогда мне в голову пришла идея соединить историю двух братьев-близнецов, их разлучили еще детьми в годы гражданской войны в Таджикистане. Но годами позже они встречаются на новой войне, где один является американским солдатом, а другой членом группировки «Талибана»…

У Таджиков и Таджикистана богатейшая история. Американцы, смотревшие фильм, признались в том, что благодаря фильму, узнали больше о нашем мире, что есть такая замечательная и необычная страна как Таджикистан. Поэтому я вновь убедился в том, что индустрия кино является лучшим из способов представлении культуры и истории.

Я вот думаю можно по современным голливудским стандартам, но с элементами Востока экранизировать и прекрасную историю нашего Лайли и Меджнуна.

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