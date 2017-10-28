Секс-скандал на британской подлодке: уволены офицеры

2017-10-28 10:38 | www.oxu.az | 5

С атомной подводной лодки Vigilant Королевских ВМС Великобритании, на которой произошел секс-скандал, уволили девять моряков-подводников после положительных результатов теста на наркотики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил таблоид Daily Mail.

В крови военнослужащих обнаружены следы кокаина. Также экипаж подозревают в организации вечеринок с наркотиками, а одного из моряков в занятии сексом с проституткой в бассейне.

Кроме того, уволены еще два офицера, которых также подозревают в интимной связи. Еще один из военнослужащих предстанет перед трибуналом за самовольную отлучку к своей девушке.

Издание отмечает, что в конечном итоге около 10 процентов экипажа покинули подлодку в связи с "самым крупным секс-скандалом" в истории британских ВМС.

Последнее время подводная лодка Vigilant, оснащенная ракетами с атомными боеголовками, проводила патрулирования у берегов Северной Атлантики. По возвращению из похода к месту приписки в Глазко один из членов экипажа решил рассказать о деталях личной жизни офицеров начальству.

Вот тогда-то и разгорелся настоящий скандал, во время которого стало известно, что не только командир корабля нарушил устав. Против капитана субмарины Vigilant Стюарта Армстронга было начато служебное расследование за неуставные отношения с младшим лейтенантом Ребеккой Эдвардс. Девушка проходила службу на атомной подлодке HMS Vigilant в должности офицера по инженерно-техническому обеспечению. В нарушение устава она вступила в интимную связь с капитаном субмарины Стюартом Армстронгом.

В Сети были опубликованы фото младшего лейтенанта Ребекки Эдвардс, которая оказалась в центре секс-скандала в британских ВМС.

Специальная министерская комиссия выяснила, что сексом на HMS Vigilant занимались не только Эдвардс и Армстронг.

В близкие отношения с женским составом вступал и его первый помощник, которому теперь тоже придется отвечать.

На подлодках ВМС Ее Величества представительницам прекрасного пола разрешили служить только в 2011 году. Одновременно был введен и запрет на интимные отношения между членами экипажа. Сделано это было ради того, чтобы в коллективе сохранялся командный дух и не возникало трений.