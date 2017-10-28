Первый в мире трамвай на водородном топливе запустили в Китае

2017-10-28 10:02 | www.trend.az | 5

Первый в мире трамвай с гибридным двигателем на водородном топливе и 100-процентно низким полом 26 октября был сдан в коммерческую эксплуатацию в городе Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/, передает агентство ««Синьхуа».

Трамвай разработан и произведен таншаньским подразделением Китайской локомотивостроительной корпорации.

Это первый в мире трамвай коммерческого назначения на водородном топливном элементе. Одним из преимуществ нового рельсового транспорта является нулевой уровень выбросов, при этом единственным отходом является только вода, а не оксид азота.

Расстояние между полом транспортного средства и рельсами составляет 35 см благодаря новейшим технологиям стопроцентно низкого пола, что позволяет пассажирам легко подняться в салон без помощи посадочной платформы.

Заправка трамвая водородом занимает всего лишь 15 минут. Такого запаса хватает на 40 км с максимальной скоростью 70 км/ч.

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