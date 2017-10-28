Туголбай Казаков освобожден от должности министра культуры, информации и туризма Кыргызстана

2017-10-28 10:21 | www.trend.az | 5

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О Казакове Т.Т.», передает КНИА «Кабар» со ссылкой на аппарата президента.

В соответствии с частью 1 статьи 87 Конституции Кыргызской Республики, частью 4-1 статьи 24 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» постановляется:

Принять отставку Казакова Тугулбая Токтогуловича и освободить его от занимаемой должности министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу с момента подписания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.