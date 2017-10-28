МИД: Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Испании

2017-10-28 11:48 | www.apa.az | 5

Как передает АПА, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, Азербайджан выступает за мирное урегулирование нынешней ситуации на основе конституции и законов Королевства Испании.

Он подчеркнул, что односторонние попытки нарушения территориальной целостности страны вопреки воле народа и центральной власти, сопровождаемые нарушением конституции и законов страны, неприемлемы: «Азербайджанская Республика уже около 30 лет страдает от этого. Сепаратизм, начатый армянами в конце 80-х годов в Нагорно-карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР, в тот период сопровождался грубыми нарушениями конституции СССР и законов Азербайджанской ССР. В этом контексте в Нагорно-карабахской Автономной Области после этнической чистки коренного азербайджанского населения, совершенного против него насилия и террора, вопреки воле азербайджанского народа 10 декабря 1991 года с участием только армянской общины Нагорного Карабаха был проведен незаконный и нелегитимный референдум о независимости региона. После распада СССР и обретения независимости Азербайджаном и Арменией, последняя начала открытую войну против Азербайджана, оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему регионов и совершила на оккупированных территориях этническую чистку против коренного азербайджанского населения. Агрессия Армении против Азербайджана и оккупация все еще продолжаются».