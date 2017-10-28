Минуло 22 года со дня трагедии в Бакинском метро

2017-10-28 11:00 | www.oxu.az | 5

Сегодня исполняется 22 года со дня крупнейшей аварии на перегоне между станциями «Улдуз» и «Нариман Нариманов» Бакинского метрополитена.

Как сообщает Oxu.Az, 28 октября 1995 года пожар в 4-м вагоне поезда №21, следовавшего от станции «Улдуз», привел к смерти 300 пассажиров, и еще 400 человек получили ожоги и ранения.

Следствие, длившееся продолжительное время, пришло к выводу, что случившееся было результатом не теракта, а произошло вследствие технических неполадок (возгорание мотора, приведшее к пожару) и ошибок, допущенных затем машинистом поезда, принявшим решение остановить состав в тоннеле.

Машинист остановил поезд, люди в панике начали покидать вагоны. Ввиду плохой вентиляционной системы оставшиеся в туннеле люди задохнулись от нехватки воздуха, либо были задавлены впавшей в панику толпой.

Эта авария попала в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшая в истории всех метрополитенов мира.