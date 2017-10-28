В Турции не планируются досрочные парламентские выборы – правящая партия

2017-10-28 10:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Турции не планируются досрочные парламентские выборы, сказал пресс-секретарь и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Махир Унал. Об этом сообщают в субботу турецкие СМИ.

По его словам, прошедшая в СМИ информация о том, что в Турции в начале 2018 года пройдут досрочные парламентские выборы, не соответствует действительности.

Отметим, что ранее турецкие СМИ сообщили о том, что после того, как была создана новая оппозиционная партия во главе с Мерал Акшенер, в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. В СМИ это объяснялось тем, что якобы ПСР опасается того, что до парламентских выборов, которые пройдут в 2019 году, партия Акшенер может стать ее реальным конкурентом.

25 октября в Турции была создана оппозиционная партия во главе с Мерал Акшенер - "İyi Parti" (İP). Девиз новосозданной партии - «Турция станет лучше».

Отметим, что Акшенер, которая ранее претендовала на пост председателя Партии националистического движения (MHP), была исключена из ее рядов 8 сентября.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.