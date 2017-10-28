Акционеры азербайджанского банка обсудят повышение капитала

2017-10-28 10:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Nikoil Bank планирует увеличить уставный капитал, говорится в сообщении банка, распространенном в субботу в официальной печати.

Согласно сообщению, данный вопрос будет обсужден на внеочередном общем собрании акционеров банка, которое состоится 17 декабря в Баку.

В рамках собрания также планируется обсудить изменения в уставе банка и составе Аудиторского комитета, а также ряд других вопросов повестки.

NIKOIL Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Филиальная сеть банка насчитывает 17 точек продаж, которые располагаются в Баку и регионах Азербайджана.

Состав акционеров банка сформирован следующим образом: ЗАО "Топаз Инвестментс" - 91,84 процента, ООО ISR Holding – 0,19 процента, физические лица - 7,97 процента.

По данным на конец первого полугодия текущего года активы NIKOIL Bank составили 413,21 миллиона манатов, кредитный портфель - 287,1 миллиона манатов, а депозитный портфель - 234,47 миллиона манатов. Уставный капитал банка на первое июля 2017 года составляет 184,5 миллиона манатов, а совокупный капитал - 53,45 миллиона манатов.

Официальный курс на 28 октября составляет 1,7002 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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