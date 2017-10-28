Азамат Мамбетов назначен статс-секретарем МЧС Кыргызстана

2017-10-28 10:41 | www.trend.az | 5

Азамат Мамбетов назначен статс-секретарем Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

Ранее Азамат Мамбетов занимал должность начальника Центра управления в кризисных ситуациях при МЧС КР.

Азамат Мамбетов родился 16 июля 1976 года в Нарыне. Имеет орден «Манаса» третей степени.

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