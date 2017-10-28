Завтра ожидается до 25 градусов тепла

2017-10-28 12:28 | www.apa.az | 5

29 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман. Северо-западный ветер сменится юго-западным.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15°, днем 20-24°, в Баку ночью 13-15°, днем 21-23° тепла.

Атмосферное давление понизится до 753 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди. Утром местами будет туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 20-25°, в горах ночью 5-10°, днем 14-19° тепла.