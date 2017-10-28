Украинское госпредприятие консультируется с SOCAR по вопросу обеспечения газом

2017-10-28 10:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Украинское госпредприятие "Укрспирт" и торговый дом "СОКАР Украина" (дочерняя компания азербайджанской госкомпании SOCAR) будут вести консультации по вопросу обеспечения предприятия газом, говорится в субботу в сообщении "Укрспирта".

Как сообщается, была проведена рабочая встреча и.о. ​​директора ГП Юрия Лучечко с директором Торгового дома "СОКАР Украина" Андреем Бычковым по вопросам сотрудничества, коммерческой кооперации и обеспечению предприятия газом.

"Мы заинтересованы в появлении покупателей такого уровня. SOCAR может стать надежным партнером ГП "Укрспирт", - сказал в ходе встречи Бычков.

Лучечко, в свою очередь, отметил, что основной целью предприятия является максимальная прозрачность в осуществлении закупок.

"Мы можем и должны покупать газ по лучшей цене у надежных партнеров. Мы должны рассматривать стоимость газа, которая привязана к цене на бирже, это позволит нам экономить на наших объемах до 1,2 миллиона гривен", - сказал Лучечко.

Отмечается, что стороны договорились продолжить консультации по вопросам коммерческой деятельности.

"СОКАР Украина" - представительство азербайджанской госкомпании SOCAR, открытое в Украине в 2008 году. "СОКАР Украина" управляет сетью из 61 АЗК в Украине.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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