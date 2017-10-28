Противники независимости Каталонии осадили радиостанцию в Барселоне

2017-10-28 11:44 | www.oxu.az | 5

Сторонники испанского единства устроили беспорядки в столице Каталонии Барселоне. Это произошло после того, как регион провозгласил независимость, передает Oxu.Az со ссылкой на «Эхо Москвы».

Толпа пришла к одной из радиостанций и выбила в здании стекла.

«Сотрудники радио заблокированы внутри и не могут выйти», - передает «Эхо Москвы» со ссылкой на местные СМИ.

Между тем на площади Сан-Жауме в центре города перед Женералитетом собрались 10 тыс. сторонников независимости. Они поют гимн автономного сообщества Каталония и скандируют «Мы независимы!» и «Свобода!».