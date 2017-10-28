США опубликовали список запрещенных компаний из РФ

2017-10-28 11:53 | www.oxu.az | 5

«Вашингтон может расширить список компаний РФ, за связи с которыми предусмотрены санкции».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ПРАЙМ, такое заявление сделал высокопоставленный представитель Госдепа.

«Да, это возможно. И если это произойдет, мы сделаем публичное объявление, так что всем будет ясно», - цитирует его ПРАЙМ.

Согласно «руководству по применению санкций», разработанному ведомством, по истечении 180-дневного срока, то есть к концу января 2018 года, Белый дом получит возможность применять «экстерриториальные» санкции против юридических и физических лиц в том числе и из третьих стран, которые сотрудничают с оказавшимися под санкциями российскими организациями.

В «черный список», опубликованный Госдепом накануне, входят три российские спецслужбы: ФСБ, СВР и ГРУ, а также игроки оборонного рынка, такие как «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Алмаз- Антей».

Санкции также затронули производителя микроэлектроники АНО «ПО КСИ», Специальный технологический центр, компания «Цифровое оружие и защита» (ЦОР), «Адмиралтейские верфи», Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», АО «Ижевский механический завод», машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Конструкторское бюро приборостроения, АО корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ООО «Молот-Оружие», Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ «Новатор», НПО «Высокоточные комплексы», НПО «Сплав», «Оборонпром», концерн «Радиоэлектронные технологии», ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные системы», корпорация «Уралвагонзавод».

Меры США также затрагивают компании «Вертолеты России», «Созвездие», АО НПО «Базальт», НИИ приборостроения имени В. В. Тихомирова. В списке есть и госкорпорации: Объединенная авиастроительная корпорация UNAC, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых в отношении России, КНДР и Ирана.