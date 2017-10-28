Премьер Таджикистана посетит Узбекистан

2017-10-28 11:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода посетит Узбекистан в начале ноября.

Как сообщают узбекские СМИ, глава таджикского правительства намерен провести в Ташкенте ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым и премьер-министром Абдуллой Ариповым.

Рабочая поездка запланирована на первые числа следующего месяца и приурочена к предстоящему в Ташкенте заседанию Совета глав правительств СНГ, которое состоится 3 ноября.

В повестку заседания включены вопросы по расширению сотрудничества стран СНГ в сфере экономики.

(Автор: Али Мустафаев)

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