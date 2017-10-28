В отношении известного рэпера Эльшада Хосе возбуждено уголовное дело – ОБНОВЛЕНО

2017-10-28 12:04 | www.oxu.az | 5

Подтвердилась информация о задержании известного рэпера Эльшада Хосе.

Как передает Oxu.Az, замначальника пресс-службы МВД Орхан Мансурзаде сообщил АПА, что 27 октября жительница Баку Оксана Расулова обратилась в отделение полиции №5 Управления полиции Бинагадинского района с заявлением о том, что ее бывший супруг, ранее судимый Эльшад Алиев (Эльшад Хосе) избил ее и угрожал ножом.

По факту следственный отдел Управления полиции Бинагадинского района возбудил уголовное дело по статье 221.1 УК (хулиганство), Э.Хосе был задержан. В ходе медэкспертизы было подтверждено, что О.Расулова получила легкие травмы. Следствие продолжается.

22:21 (27.10.2017)

Сотрудники Бинагадинского районного управления полиции (РУП) задержали известного репера Эльшада Хосе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает сайт Qafqazinfo.

Отмечается, что бывшая супруга репера танцовщица Оксана Расулова сообщила полиции, что подверглась избиению со стороны Э.Хосе, после чего репер и был задержан.

По факту начато расследование.

Отметим, что Эльшад Хосе и Оксана Расулова расстались 5 лет назад.

С.Б.

