Цукерберг рассказал об изменениях в правилах публикации рекламы в Facebook

2017-10-28 12:15 | www.oxu.az | 4

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть изменяет правила публикации рекламы.

Как передает Oxu.Az, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, данный шаг направлен на то, чтобы сделать «объявления более прозрачными». В частности, рекламные записи должны будут содержать информацию о спонсорах сообщений, а пользователи смогут увидеть предыдущие посты рекламодателя.

«Что касается политической рекламы, мы разрабатываем инструмент, позволяющий находить объявления, которые рекламодатель размещал ранее. Вы сможете узнать, сколько он заплатил за рекламный пост и сколько людей его увидели», - сообщил Цукерберг.

По его словам, Facebook стремится запустить новые функции до промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в 2018 году.