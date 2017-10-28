Минобороны РФ заявило о стабильной обстановке в зонах деэскалации в Сирии

2017-10-28 11:31 | www.trend.az | 5

Россия за сутки в Сирии зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, сообщили в субботу в Минобороны РФ, передает агентство Интерфакс.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - четыре, Дамаск - два", - говорится в информационном бюллетене военного ведомства.

В документе отмечается, что Турция за сутки зафиксировала два нарушения режима прекращения огня - в провинциях Идлиб и Алеппо.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ)", - говорится в документе.

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