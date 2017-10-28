Президент: Азербайджано-турецкое партнерство будет укрепляться

2017-10-28 12:42 | www.apa.az | 4

Как передает АПА, в письме И.Алиев выразил уверенность, что азербайджано-турецкая дружба, стратегическое партнерство и союз будут и далее развиваться и крепнуть.

«Турция сегодня уверенно движется на пути демократии и экономического развития. Роль и местоположение Турции позволяют ей проводить крупные международные собрания, саммиты. Приглашения Турции на участие Азербайджана на таких форумах свидетельствуют о братских отношениях между двумя странами».

Президент Азербайджана пожелал турецкому народу благополучия и процветания.