Жену израильского премьера обвинили в жестоком обращении с прислугой

2017-10-28 12:30 | www.oxu.az | 5

Бывшая работница резиденции премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху подала иск в суд против супруги премьера Сары, обвинив ее в грубом обращении, передает Oxu.Az со ссылкой на «Едиот Ахронот».

24-летняя ультраортодоксальная еврейка, которая проработала уборщицей в резиденции главы премьера ровно месяц, обвиняет его жену в создании невыносимых условий для работы.

Девушка требует в иске компенсировать ей моральный ущерб на 64 тыс. долларов. Сара Нетаньяху унижала ее, издевалась, кричала и даже хотела ударить, заявила израильтянка.

Нетаньяху назвал обвинения клеветой, сказав, что Сара все это время находилась вместе с ним в разъездах.

Супруга премьера ранее обвинялась в растрате средств бюджета.