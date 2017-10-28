Канада приостанавливает работу своих военных инструкторов в Ираке

2017-10-28 11:45 | www.trend.az | 4

Правительство Канады приняло решение временно приостановить работу своих военных инструкторов в Ираке. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

Эту информацию телеканалу подтвердил источник в министерстве национальной обороны Канады. По его данным, канадцы пока приостанавливают "поддержку различных элементов иракских вооруженных формирований и их снабжение". Других подробностей не приводится.

В октябре 2014 года правительство занимавшего на тот момент пост премьер-министра Канады Стивена Харпера приняло решение направить на базу ВВС в Кувейте небольшую авиагруппу и обслуживающий ее техперсонал для борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ). Также в Северный Ирак прибыли 69 военных инструкторов. 8 февраля 2016 года, по решению премьер-министра Джастина Трюдо, ВВС страны прекратили бомбардировки позиций боевиков "Исламского государства" в Сирии и Ираке, но два самолета-разведчика и один самолет-заправщик остались в Кувейте для помощи авиации союзников. Позже Оттава увеличила число своих военных инструкторов с 69 до 230 человек, а общая численность канадских солдат на Ближнем Востоке сейчас составляет 830 человек.

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