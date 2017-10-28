ОАЭ будут перенимать опыт Беларуси по проведению судебных экспертиз

2017-10-28 11:52 | www.trend.az | 4

В Объединенных Арабских Эмиратах будут перенимать опыт Беларуси по проведению судебных экспертиз, сообщила Белта официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз Анна Жданова по итогам семидневного визита представителей Абу-Даби (ОАЭ) в ГКСЭ.

В составе иностранной делегации прибыли руководители ключевых экспертных подразделений Департамента криминалистики полиции Абу-Даби во главе с директором Абдулрахманом Мухаммадом аль-Хаммади. Нынешний визит - первый шаг на пути практической реализации меморандума о взаимодействии в сфере судебно-экспертной деятельности, подписанного в июле текущего года. В течение недели представители полиции Абу-Даби посетили лаборатории судебно-биологических и генетических экспертиз, металлографического анализа, одорологических экспертиз, а также экспертиз наркотических средств, исследования нефтепродуктов, проведения элементарного анализа, молекулярно-спектрального анализа.

Особое внимание гостей привлек опыт белорусских экспертов по проведению одорологических экспертиз (запаховых следов человека). Лабораторные собаки, используемые при производстве таких исследований, могут идентифицировать конкретный запах по отобранному с места происшествия образцу из миллионов других проб. Аналогов такому виду экспертиз в полиции Абу-Даби нет. По результатам посещения соответствующей лаборатории представители делегации заявили о создании подразделения в ОАЭ по белорусскому образцу.

Руководителям экспертных подразделений Абу-Даби также продемонстрированы уникальные для ОАЭ возможности белорусских экспертов по выявлению следов рук на местах происшествий, а также их оперативной передаче посредством 3G и сверке по базе дактилоскопических учетов. При этом глава делегации подчеркнул важность объединения подразделений, которые проводят судебные экспертизы и занимаются ведением криминалистических учетов, в единое ведомство, поскольку только за счет такой организации работы стало возможным выявление подозреваемых в совершении преступлений еще на этапе осмотров мест происшествий. Это позволяет избежать обмена запросами между различными правоохранительными органами, когда при расследовании преступлений счет идет на минуты.

Пристальный интерес гостей вызвала практика проведения в ГКСЭ технических экспертиз документов. Опыт белорусских экспертов, например, по установлению последовательности выполнения пересекающихся штрихов реквизитов в документе является для коллег из Абу-Даби уникальным, в ОАЭ такого рода экспертные задачи не решаются. Равно как и не проводятся комплексные экспертизы с применением неразрушающих методов исследования. Гости были приятно удивлены, что в работе белорусских экспертов зачастую используется оборудование, программное обеспечение и методики отечественной разработки.

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