Завтра в Азербайджане воздух прогреется до +25°С

2017-10-28 12:44 | www.oxu.az | 5

В воскресенье, 29 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман. Северо-западный ветер сменится юго-западным.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем 20-24, в Баку ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится до 753 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди. Утром местами будет туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 20-25, в горах ночью 5-10, днем 14-19 градусов тепла.