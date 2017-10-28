Венгрия заблокировала проведение саммита Украина — НАТО

2017-10-28 11:53 | www.trend.az | 5

Венгрия заблокировала созыв саммита Украина — НАТО, который должен был пройти в декабре. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД республики, передает РИА Новости.

Как заявил глава ведомства Петер Сийярто, Будапешт не согласен с принятием Киевом закона об образовании, который ущемляет права национальных меньшинств.

Сийярто отметил что после принятия Радой проекта об обучении на украинском языке Венгрия пообещала использовать все дипломатические инструменты, чтобы Украина отменила закон, "жестоко калечащий" права нацменьшинств. Министр также напомнил, что на повестке Рады находятся законопроекты о языке и гражданстве, которые могут "угрожать закарпатской венгерской общине".

Сийярто подчеркнул, что обойти венгерское вето нельзя, поскольку для созыва саммита необходимо единогласное решение государств-участников.

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