В Непале автобус с 40 пассажирами упал в реку

2017-10-28 11:55 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 19 человек погибли, еще 16 госпитализированы в результате падения автобуса в реку в центре Непала, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Doordarshan.

Инцидент произошел в субботу утром с автобусом, следовавшим из юго-восточного города Раджбирадж в непальскую столицу Катманду.

На месте трагедии проводится спасательная операция. По предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем контроля над управлением на опасном повороте. Как сообщили очевидцы, на момент происшествия в автобусе находилось около 40 пассажиров.

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