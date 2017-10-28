Президент: Азербайджано-турецкое партнерство, братство и дружба будут укрепляться

2017-10-28 12:52 | www.apa.az | 4

Как передает АПА, в письме И.Алиев выразил уверенность, что азербайджано-турецкая дружба, стратегическое партнерство и союз будут и далее развиваться и крепнуть. «Сегодня братская Турция, оставаясь верной своим традициям и принципам государственности, уверенно движется вперед по пути независимости, демократии и экономического прогресса. Активная роль и позиция в происходящих в мире и регионе процессах позволяют Турции проводить заседания самых влиятельных международных организаций, саммиты. Пользуясь исключительным правом как принимающая сторона, Турция приглашает Азербайджан на эти форумы, что является истинным примером братства. Уверен, что азербайджано-турецкая дружба и братство, стратегическое партнерство и союзничество и впредь будут развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших народов, тесно связанных друг с другом глубокими историческими корнями, общими национально-духовными ценностями. В этот радостный день еще раз поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому народу Турции – постоянного благополучия и процветания».

Президент Азербайджана также направил поздравительное письмо премьер-министру Турецкой Республики Бинали Йылдырыму. В письме говорится: «Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Турецкой Республики – Днем Республики. Сегодня Турция является могущественной страной, обладающей демократическим и правовым государственным строем, уверенно продолжающей экономическое восхождение. Успехи братской Турции, ее растущий в мире и регионе авторитет безгранично радуют нас. Убежден, что азербайджано-турецкая дружба и братство, и впредь играя важную роль в реализации всех совместных инициатив, будут вносить вклад в развитие двух стран, благосостояние наших народов».