Вице-президент Испании будет выполнять функции главы Каталонии

2017-10-28 13:00 | www.oxu.az | 5

Вице-президент Испании Сорайя Сантос де Сантамария будет выполнять функции главы женералитета (правительства) Каталонии вместо Карлеса Пучдемона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в официальном документе в государственной газете страны.

В заявлении говорится, что премьер-министр страны Мариано Рахой берет на себя функции главы женералитета, но "делегирует" свои полномочия Сантамарии.

"Председатель правительства страны принимает функции и полномочия, которые соответствуют (функциям - ред.) главы женералитета", - сообщается в заявлении.

Отмечается, что "председатель правительства… делегирует функции… вице-президенту государства".

Отмечается также, что Совет министров берет на себя полномочия Совета правительства Каталонии.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.