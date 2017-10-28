В Непале автобус с 40 пассажирами упал в реку

2017-10-28 13:10 | www.oxu.az | 4

По меньшей мере 19 человек погибли, еще 16 госпитализированы в результате падения автобуса в реку в центре Непала.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Doordarshan со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в субботу утром с автобусом, следовавшим из юго-восточного города Раджбирадж в непальскую столицу Катманду.

На месте трагедии проводится спасательная операция. По предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем контроля над управлением на опасном повороте. Как сообщили очевидцы, на момент происшествия в автобусе находилось около 40 пассажиров.