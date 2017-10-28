МИД: Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Испании (версия 2)

2017-10-28 11:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании в пределах международно признанных границ, сказал Trend в субботу руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что Азербайджан является сторонником урегулирования существующей ситуации мирным путем на основе Конституции и законов Испании.

"Сопровождаемые нарушением Конституции и законов, вопреки воле народа и центральной власти, попытки нарушить в одностороннем порядке территориальную целостность страны, являются неприемлемыми. Азербайджанская Республика страдает от этого уже почти 30 лет. Начатый армянами в конце 80-х годов прошлого века в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР сепаратизм сопровождался жесткими нарушениями Конституции СССР и законов Азербайджанской ССР того времени. В этом контексте после проведения в НКАО этнической чистки коренного азербайджанского населения, осуществления в его отношении актов насилия и террора, 10 декабря 1991 года, вопреки воле азербайджанского народа, был проведен незаконный и нелегитимный референдум о независимости региона с участием только армянской общины Нагорного Карабаха. С обретением Азербайджаном и Арменией независимости после распада СССР Армения начала открытую войну против Азербайджана и оккупировала Нагорный Карабах и прилегающие семь районов Азербайджана, осуществила на оккупированных территориях этнические чистки коренного азербайджанского населения. Агрессия Армении в отношении Азербайджана и оккупация ею азербайджанских земель продолжаются и по сей день", - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Максим Цурков)

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