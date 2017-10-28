Bakan Arslan : Bugün, Cumhuriyetimizin ilanının 94’üncü yıldönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz.

2017-10-28 13:12 | www.trend.az | 1

Milletçe duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bugün, bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle tekrar etme günüdür. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini hedef alan terör örgütlerine karşı tek yürek olduğumuzu gösterme günüdür. Bu anlamlı duruşumuzla, kardeş kavgası çıkarmak için beyhude bir çaba içinde olan şer ve nifak odaklarına da bir kere daha en güzel cevabı vermiş olacağız.

Çünkü biz, farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, bizi birbirimize sarsılmaz bağlarla bağlayan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçılarıyız.

İlan edildiği günden beri Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma çabasının simgesi olan Cumhuriyet, hem her alanda ilerleyişin kaynağı, hem ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasının en büyük güvencesi olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü savunmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleriyle aydınlanmış yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemek, bu değerleri gelecek kuşaklara teslim etmek bizlere düşen en büyük görevdir. İnanıyorum ki; Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz genç nesillerin omuzlarında daha da yücelecek ve ülkemiz muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacaktır.

Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor,

Cumhuriyetimizin 94’üncü kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.

Ahmet ARSLAN

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı